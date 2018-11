Lejla Abbasová musí dvouměsíční mimina separovat od starších sourozenců: Kvůli virovému onemocnění

Lejla Abbasová řeší nepříjemný problém. Super.cz

„Čas pro sebe mám limitovaný na dvě hodiny denně maximálně. Ty děti se přelívají od těch šesti od rána do dvanácti do večera, když si člověk vyšetří hodinu nebo dvě, tak je to malý zázrak,“ svěřila se Lejla, která doma nyní řeší nepříjemný problém.

„Nakazila nás ta prostřední, která nechodí do žádného kolektivu. Dostala rotaviry a nakazila tím Davida a teď se snažíme separovat tyhle dvě děti od těch nejmenších, protože ty kdyby dostaly rotaviry, tak je to obrovský problém,“ svěřila se Lejla na představení nové řady luxusní kosmetiky.

Rotavirové infekce nejčastěji postihují malé děti do věku 5 let a způsobují akutní střevní potíže, při kterých musí být děti mnohdy i hospitalizované.

„Teď je to takové náročnější, protože lítáme mezi patry, musíme si různě mýt ruce a dávat pozor, aby David nechodil s Iman za kluky. Máme týden za sebou a přežili jsme to psychicky ve zdraví,“ svěřila Abbasová se smíchem a s tím, že doufá, že se nepříjemného onemocnění doma brzy zbaví.