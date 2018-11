Dva porody jí daly pořádně zabrat: Míša Tomešová své unavené tělo dává do kupy a bojuje s ekzémem

Herečka si dává na zdraví nyní velký pozor. Super.cz

„Vrátil se mi po 7 letech atopický ekzém, stále ho mám a bojuji s ním, chodím dvakrát až třikrát týdně na kliniku na akupunkturu a na laser a musím říct, že se to rapidně zlepšuje,“ svěřila herečka, která je na mateřské se syny Jonášem (3 měsíce) a Kristiánem (1,5).

„Je pravda, že to moje tělo dvěma porody za rok a půl opravdu dostalo velkou ránu, takže se to nějak odrazit muselo,“ prozradila Míša, která ve svém pracovním tempu polevila. „Odpočívám mnohem víc, do práce chodím občas hrát, ale to jen tak dvakrát až třikrát do měsíce, opravdu rekreačně, ale jinak jsem s dětmi doma a věnuji se jim, a hlavně svojí regeneraci,“ svěřila Tomešová na představení nové řady luxusní kosmetiky.

Velkou oporou je jí především manžel Roman Tomeš, který jí se vším pomáhá. „Doma řešíme všechno operativně, musím říct, že manžel mi strašně moc pomáhá, a to úplně se vším. On je táta na sto procent,“ svěřila herečka s tím, že doufá, že se její zdravotní stav co nejdříve zlepší a v lednu bude moci nastoupit do muzikálu Vlasy, který přes léto zkoušela. ■