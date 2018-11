Už má umělé řasy, vlasy i nehty: A v tomhle zářivém kostýmu krásná Češka na světové soutěži úplně odhalí své dlouhé nohy

Jana Šišková Super.cz

Druhá nejkrásnější Češka Jana Šišková (23) odjíždí už v pondělí reprezentovat na světovou soutěž Miss Supranational do Polska. Je tak na místě představit šaty a národní kostým, ve kterých se bude snažit zabodovat.

"Už se těším. Nádherné finálové stříbrné zářivé šaty jsou od LeMonika a národní kostým mi ušil David Hanykýř a bude představovat Vltavu. Líbí se mi, že to je à la Victoria´s Secret model. Mám radost. Proč neukázat nohy, když je máme. Proč nebýt trošku odvážnější," řekla Super.cz Jana.

Ta poslední měsíc přidala na cvičení a makala na postavě. V plánu měla pár kilo zhubnout, ale u konce ještě není. Sama říká, že hubne stresem, a tak na soutěži to půjde úplně samo. "Podařilo se. Najela jsem na tréninkový plán, vzala jsem to v klidu a makala. Nestresovala jsem se z toho. Vím, že čím víc se blíží něco, na čem mi záleží, tím líp to jde dolů," vysvětlila Česká Miss Supranational 2018.

Jana nemá žádné plastické operace, vsadí na přirozenost. I když ne úplně. "Trošku jsem se musela přizpůsobit, vím, že musím držet krok se světovým trendem na soutěžích krásy, abych měla šanci. Takže budu mít umělé řasy a nehty a přidám i příčesky. Nic dalšího umělého ale na sobě nemám," dodala. ■