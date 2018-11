Jiří Pomeje skončil v nemocnici: Co se mu stalo?

Jiří Pomeje Profimedia.cz

Jiří Pomeje (53) skončil v nemocnici. Hercův blízký kamarád Pavel Pásek ho s bolestmi, kvůli kterým chodí o berli , odvezl na vyšetření do Vojenské nemocnice v Praze, kde zjistili, v čem tkví Jiřího příšerné bolesti. Pomeje má prý zlomenou stydkou kost!

„Už je tam hospitalizovaný. Ukázalo se, že již před měsícem mu tamní lékaři řekli, že má zlomenou stydkou kost a poslali ho na další vyšetření, ale on si to nepamatoval, a tak na to kašlal,“ řekl eXtra.cz Pavel Pásek s tím, že lékaři zjišťují, zda nemá Pomeje ještě nějaké jiné zdravotní problémy.

Ke zlomenině stydké kosti dochází převážně následkem pádu. „Jirka toho má víc, ale to se teprve zjišťuje. Bude se rozhodovat i o tom, jestli bude, či nebude operace,“ dodal Pásek.

Až pak se budou řešit i Pomejeho problémy s alkoholem, kvůli kterým mu chtěl Pásek zařídit péči v psychiatrické léčebně. ■