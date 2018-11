Mladší sestra Miley Cyrus se tedy nezdá. Na večírek dorazila v průsvitném tričku bez podprsenky

Noah Cyrus Profimedia.cz

Kdo by zapomněl na skandální outfity Miley, ve kterých se v minulosti objevovala na veřejnosti. Zdá se, že se od ní Noah něco přiučila, co se skandálů týče, stále však za svou starší sestrou zaostává. Noah také nechvalně proslavil krátký, leč intenzivní, vztah s raperem Lil Xanem. Ten sice trval jen během letních měsíců tohoto roku, ale pár se nerozešel zrovna v dobrém.

Xan začal o své bývalé prohlašovat, že ji proslavil a veřejně ji hanil. Zarazila ho až Miley, která ho po sociálních sítích odkázala do patřičných mezí. Noah vydala několik úspěšných singlů, včetně Make Me (Cry), I'm Stuck, Again, My Way a Live Or Die. Jestli bude svou starší sestru v úspěších následovat, je otázkou, našlápnuto má slušně. ■