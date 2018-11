Česká Miss Lea Šteflíčková veze na Miss Universe nejvíc sexy národní kostým všech dob. Navrhla jí ho Nikol Švantnerová

Nikol Švantnerová o svém prvním návrhářském počinu Super.cz

"Ještě nedávno jsem tady fotila coby modelka a teď jsem tady coby návrhářka. Je to změna. Jako návrhářka se určitě necítím, nebudu se tak prezentovat. Vzniklo to po domluvě s Leou. Chtělo to na světovou soutěž něco, co zaujme. Aby si České republiky opravdu všimli a mohli jsme konkurovat například zemím z Jižní Ameriky," řekla Super.cz Nikol.

A to se povedlo. Jasné je už nyní, že víc sexy národní kostým žádná z předchůdkyň Ley nikdy nevezla.

A pro Nikol to byla pořádná práce, celý kostým šila ručně. "Dohromady to trvalo 24 hodin, když jsem to počítala. Šila jsem asi týden. Skoupila jsem všechny možný kytičky, krajky, každá se musela lepit, šít zvlášť. Všude mám puchýře z horké pistole. Závěs trval asi čtyři hodiny. To jsem obšívala s mamkou bez šicího stroje. Byla to hrozná piplačka, ale stálo to za to," prozrazuje.

Ze svého prvního modelu je nadšená. "Když jsem to poprvé viděla v celku na Lee na focení, dojalo mě to a rozbrečela jsem se. Poprvé jsem to na někom viděla jako celek, ne jen jako polotovar doma," uzavřela. ■