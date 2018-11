Z této částky se vám zatočí hlava! Neuvěříte, kolik Jennifer Lopez dostala za účast na otevření obchodního centra

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Během vystoupení však Jennifer nezpívala ani netančila, jak se možná předpokládalo, nýbrž odpovídala na dotazy, promluvila k davu o právech žen a pózovala fotografům s fanoušky. K tomu údajně dostala dalších zhruba 23 miliónů korun na výdaje během krátkého pobytu.

Aby toho nebylo málo, spekuluje se o dalším takovém vystoupení, které by Jennifer mělo vynést opět několik desítek miliónů. Jestli někdo ví, jak vydělat peníze, je to rozhodně paní Lopez. Mezitím je Jennifer vytížená promováním filmu Second Act, který jde do kin v prosinci. Ve filmu hraje hlavní postavu Mayu a my už se nemůžeme dočkat, až Jennifer uvidíme na filmovém plátně. ■