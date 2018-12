Úbytek testosteronu: Jak se projevuje a kdy už je nutné zpozornit?

Kotvičník zemní a úbytek testosteronu

Právě kotvičník zemní totiž dokáže zvrátit úbytek testosteronu v mužském těle. To jednoznačně potvrdily také vědecké studie. Jedna z těchto studií sledovala vliv této rostliny u mužů ve věku 14 až 60 let. Studie trvala od 2 do 90 dnů a mezi účastníky byli zdraví lidé i osoby se intimními problémy. Vědci zjistili, že výtažek z této rostliny jednoznačně zvyšuje hladinu testosteronu v těle. Jiná 90denní studie u mužů s erektilní dysfunkcí zjistila, že užívání kotvičníku zemního zlepšilo milostné zdraví a také zvýšilo hladinu testosteronu v těle až o 16 %. Podle těchto studií stačí užívat extrakt kotvičníku zemního každý den a mužům se díky tomu zvýší jejich libido, zpevní erekce, zvýší sebevědomí a celkově zlepší jejich intimní život.