Vévodkyně Kate a Meghan se shodly ve výběru šperků: Takhle se ozdobily na tchánovu narozeninovou oslavu

Protože se oslava konala za zavřenými dveřmi, na veřejnost se dostaly jen střípky z příjezdu a odjezdu hostů. Na fotkách vynikaly především Charlesovy snachy, vévodkyně Kate (36) a Meghan (37), a to díky diamantovým šperkům, jimiž se ozdobily. Shodně zvolily vyčesané vlasy a výrazné náušnice.

Do Buckinghamu přirozeně dorazily s manžely Williamem a Harrym, mezi hosty prince Charlese a královny Alžběty II. dále nechyběli monacký princ Albert, jordánská královna Rania, korunní princ Frederik Dánský s manželkou Mary, král Harald a královna Sonja z Norska, královna Mathilde a král Philip z Belgie nebo oslavencovy neteře, princezny Eugenie a Beatrice.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall at Clarence House this evening before departing for The Prince’s 70th birthday event at Buckingham Palace.



The photograph was taken by @ChrisJack_Getty. pic.twitter.com/Bnz4B1H2cR