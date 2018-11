Její moudrý otec chtěl, aby měla zcela jiné povolání. Nesvadbová za to společnosti splácí dluh po svém

Barbara Nesvadbová pořádá opět svůj charitativní bazar. Super.cz

Často se stává, že před organizačně náročnou akcí Nesvadbová spí jen pár hodin denně a funguje na hranici svých fyzických možností.

„Je to strašně náročné, protože 25. listopadu máme Brno a v půlce prosince máme Třinec. Splácím společnosti dluh, že jsem se nikdy nestala doktorem, jak chtěl můj tatínek. Filantropická dobrovolnická práce je sedmdesát procent mého pracovního času,” říká Nesvadbová.

Minulý rok kvůli této akci vytřídily svůj šatník celebrity i movité dámy a o své zbrusu nové zboží se podělily i luxusní butiky. V jednom takovém v Pařížské ulici jsme se ostatně s Bárou potkali. „Pavlína Němcová, Tereza Maxová, Hanka Soukupová, Jitka Čvančarová. Jsou to ženy, které nás léta podporují. Těch žen je mnoho a jsme za ně neskutečně vděčné, protože by se to nedalo poskládat z jednoho šatníku,” říká s vděčností spisovatelka.

Minulý rok se během Be Charity bazaru vybralo přes milión korun a organizátoři s Bárou v čele by byli rádi za podobný výsledek. Peníze z prodeje často velmi luxusních módních kousků putují na rehabilitaci a péči pro hendikepované děti. ■