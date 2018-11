Na tanečním parketu tráví Arichteva většinu svého času. Pokud dnes postoupí, nebude svého muže potkávat vůbec

O vítězství ve StarDance jí prý nejde. Michaela Feuereislová

Na tanečním parketu tráví poslední čtyři měsíce denně pět hodin a její účast ve StarDance si vyžaduje obrovskou zodpovědnost a velkou dávku sebezapření. Čas od času si Veronika Arichteva (32) dovolí vyrazit do společnosti.

„Musím být pořád na tanečním parketu, občas je zapotřebí přijít na jiné myšlenky. Do desíti myslím stihnu být v posteli,” svěřila se na nedávné akci Veronika.

Přípravy na sobotní přenosy taneční soutěže herečku zcela pohlcují a denně se svým tanečním partnerem Michalem Necpálem absolvuje pětihodinové tréninky. „Pokud postoupíme, nastanou dvoufázové tréninky. Za jeden týden se totiž budeme muset naučit dva tance. Už nemáme nic v zásobě. A budu na parketu od rána do večera,” krčí rameny Veronika, které prý ale ani po vší té dřině nejde o vítězství. „Mým cílem nebylo vyhrát. Mám k tomu všemu obrovskou pokoru. Spíš jsem překvapená, jak to všechno probíhá. To, že jsme se dostali tak daleko, a že jsme posledně dostali tak pozitivní hodnocení, je pro mě už vítězství,” říká spokojeně Veronika.

Vzhledem k tomu, že Arichteva veškerý svůj čas věnuje tanci, zanedbává domácnost, kterou sdílí s manželem Biserem Arichtevem. „Jsem svému manželovi hrozně vděčná za to, jak se o mě stará a jakou se mnou má trpělivost. Já totiž doma skoro vůbec nejsem,” říká Veronika, která to prý svému muži v době jeho zaneprázdnění vynahradí. ■