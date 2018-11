Má za sebou nejnáročnější životní období. Jak je to možné, že Schneiderová stále tak září?

V šatech od Zuzany Kubíčkové. Michaela Feuereislová

„Bylo to nejnáročnější období, které jsem kdy zažila. Bylo to dokonce náročnější, než když jsem soutěžila ve StarDance. Tehdy jsem měla jen tanec a divadlo. Teď jsem s Tváří musela skloubit natáčení mini série Profestor T a divadelní premiéru Moje tango ve Studiu 2,” oddechla si Jitka. „Nic nešlo posunout. Jsem víc herečka než bavička, takže jsem to nechtěla vzdát. Například Profesor T je krásný projekt, filmově točený. V divadle jsme měli premiéry už dlouho naplánované. Sešli jsme se s Romanem Zachem a Šimonem Cabanem v termínech, tak to nešlo zrušit,” svěřila se herečka.

Mohlo by se zdát, že pro Jitku nastal ideální čas vyrazit na dovolenou a relaxovat. K tomu ale nedojde. „Já mám teď vlastně příjemnou pohodu, chodím si zahrát do divadla a to je pro mě ten nejlepší relax, jsem spokojená,” říká Jitka Schneiderová. ■