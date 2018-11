To je tělo! Vlaďka Erbová vystavila své vnady v plavkách

Vlaďka Erbová Foto: Instagram V. Erbové

Modelka Vlaďka Erbová (37) vystavila své křivky. Hned po charitativní akci, kterou se svojí nadací uspořádala, odletěla se svojí nejlepší kamarádkou Kateřinou do teplých krajů. Vybraly si exotické Mexiko.

A je vidět, že Vlaďka je stále v dokonalé formě. V plavkách vypadá fantasticky. Zadarmo to ale nemá. Poslední rok pravidelně maká pod vedením trenérky v posilovně a výsledky se dostavily.

Je škoda, že už modeling není její hlavní náplní. Na přehlídkových molech a před objektivem fotografů by jí to stále velmi slušelo. A to i velmi spoře oděné... ■