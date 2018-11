Něco za něco: Obličej Elvisovy exmanželky (73) je sice bez vrásek, ale když se chce usmát, dopadne to takto

Priscilla Presley Profimedia.cz

Když napíšeme, že herečka Priscilla Presley vypadá skvěle, nebude to lež. Je to šik žena se smyslem pro módu, vždy hezky upravená. Po této stránce jí není co vytknout. Ale co do výrazu, platí tady „něco za něco“.