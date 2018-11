Bučková po rozchodu s rybářem Vágnerem zase zhubla: Nedokáže přibrat ani kilo

Eliška Bučková Super.cz

Zatímco většina žen se snaží zhubnout, modelka a Česká Miss 2008 Eliška Bučková (29) touží po nabrání kil. Ale nedaří se jí to. Může za to momentální životní styl i rozchod s rybářem Jakubem Vágnerem (36) a psychická nepohoda.

"Po rozchodu to bylo psychicky náročné, zná to každá ženská, že kila nahoru nejdou. I když se stravuju normálně. Na fitko teď nemám čas kvůli práci, jsem pořád v pohybu. Nedaří se mi přibrat ani kilo dvě," řekla Super.cz Eliška.

A prý o to opravdu stojí. "Snaha je. Stravuju se zdravě, nemusím moc sladké, ale snažím se jíst hodně maso, tvaroh. Teď se to ale nedaří. Jak se říká, láska prochází žaludkem. Ono to s novým chlapcem zase půjde," dodala Bučková, která bojovala s anorexií. Ta je ale prý dávno minulostí. ■