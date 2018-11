Tereza Budková promluvila o konci kariéry své lásky Pavelce: Řeč přišla i na deprese

Tereza Budková Super.cz

"Ondra je spokojený, že skončil, takhle to aspoň podává. A je to na něm vidět. Depresí se nebojím. Užívá si toho, co dřív nemohl. Může dělat věci, které dřív kvůli hokeji a případným zraněním dělat nemohl. Může si plánovat čas, jak chce, a nemusí se podřizovat harmonogramu. Naplňuje ho to a já na něm vidím, že je rád, že to udělal," řekla Super.cz Budková. "Jeho nejlepší kamarádi pořád hrajou, může se kdykoli zaletět podívat," dodala.

Letošní Vánoce budou první, které budou trávit v Čechách. "Dvoje Vánoce jsme byli v Americe, ve Winnipegu a v New Yorku, byli jsme sami dva. Teď bychom chtěli tradiční svátky s rodinou. A pak se těším na dovču, kde se ohřeju," uzavřela Tereza. ■