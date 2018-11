Bojí se, že po něm babičky budou v krámě házet kameny: Takhle hnusný umí být největší seriálový záporák

Ondřej Veselý v seriálu Krejzovi Video: archiv FTV Prima

Coby právník Viktor je opravdu nesnesitelný a chová se pěkně hnusně. „Když mě oslovili do seriálu, tvrdili mi, že to je kladná postava, která pomůže svému bráchovi s prací. Dostal jsem scénář, kde byla ale jen ta má postava, nic víc.“ O tom, jak se bude vyvíjet Viktorův osud a charakter, neměl herec ponětí.

„Paní režisérka se na mě pořád jen potutelně usmívala, a když jsem si přečetl další díly, pochopil jsem, co je zač,“ usmívá se Ondřej Veselý a přiznává, že už tak trochu rezignoval, že mu režiséři dávají jen ty záporné postavy.

„Pár záporáků jsem už hrál, a jak je vidět, drží se mě statečně. Nevím, co bych měl udělat pro to, aby se to změnilo,“ krčí rameny herec. Svůj osud v seriálu dopředu Ondřej nezná, ale o to víc je rád, že se opět setká před kamerou s Filipem Blažkem. „Známe se dlouho, naposledy jsme spolu hráli v seriálu Svatby v Benátkách. Filip je velký profík a má smysl pro humor.“

Seriálový scénář mu předepsal, že v případě, že by se jeho bratrovi něco stalo, tak by se měl postarat o jeho děti – Viktor to s chladným poděkováním odmítne, což můžete vidět ve video ukázce, kde se zachoval opravdu drsně.

Jak by se ale zachoval reálný Ondřej? „Já bych to nikdy neodmítl, obzvlášť teď, když mám malé dítě. On je opravdu zvláštní člověk. Arogantní, do sebe zahleděný. Doufám, že až půjdu do krámu, nebudou po mně babičky házet kameny,“ líčí Ondřej s lehkým úsměvem a přiznává, že by se s takovým Viktorem nechtěl kamarádit. „Nikdy jsem takového člověka nepotkal, a ani nechci. Je to strašná postava,“ uzavřel. ■