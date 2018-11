Vondráčková se ozvala z Kanady: Na Plekancovy věty o nešťastných dětech reagovala touhle idylkou

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Foto: Jan Handrejch, Právo

Zatímco hokejista Tomáš Plekanec (36) se vrátil domů do Česka, Lucie Vondráčková (38), s níž se rozvádí, zůstává zatím v Kanadě společně se syny Matyášem a Adamem.

A to i přesto, že by si Plekanec přál, aby děti vyrůstaly v Česku s oběma rodiči. „Ani milióny dolarů v NHL nestojí za to, aby tihle dva byli nešťastní a bez obou rodičů,“ nechal se slyšet hokejista.

Krátce poté, co tento vzkaz zveřejnil, se prostřednictvím sociální sítě ozvala i Lucie Vondráčková, jež se pochlubila rodinnou idylkou se syny, s nimiž momentálně žije v Montrealu.

„Malovací kavárna,“ napsala ke snímku, na kterém Adama a Matyáše zasvěcovala do tajů umění. Děti vypadají spokojeně a Vondráčková jako dokonalá maminka.

Tatínek se už ale vrátil domů do Česka, kam zatím Vondráčková zjevně nemá namířeno. Matyáš chodí v Kanadě do první třídy a má prý v zemi javorového listu kamarády. Návrat domů ovšem zpěvačka nevylučuje. ■