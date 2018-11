Plekanec už je v Česku, ale co Lucie? Vondráčková promluvila o svém návratu z Kanady

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

Hokejista Tomáš Plekanec (36) se vrátil z Kanady do Česka. Jeho děti Adam a Matyáš jsou však s maminkou Lucií Vondráčkovou (38) nadále v Kanadě. A zpěvačka zatím trvá na tom, že s ratolestmi v zemi javorových listů, kam chodí děti do školy a školky, nadále zůstane.

Sama ale připouští, že se situace může nakonec změnit. „Zatím nevím, kdy bych přijela. Premiéra filmu Léto s gentlemanem bude na Valentýna, tak by to asi vyšlo na tu dobu. Ale já vlastně nevím, co bude za čtrnáct dní, takže se neodvažuji něco plánovat,“ řekla Top Staru zpěvačka, jejíž původní plán byl takový, že by se s Plekancem v Kanadě i rozváděla.

Hokejista ale s Montrealem předčasně rozvázal smlouvu a zamířil do Česka, což jí trošku bortí plány. Vondráčková se ohání tím, že Matyáš chodí v Kanadě do první třídy a má v zámoří kamarády.

„Matyáš je takový prvňáček jako všichni ostatní, má spoustu kámošů a jsem šťastná, že jsme tady. Že ten život pro ně pokračuje tak, jak začal. A tak, jak na to byli zvyklí. O to mi šlo,“ tvrdí Lucie.

Plekanec mezitím zveřejnil na sociální síti vzkaz, který naznačuje, že by nerad, aby jeho děti žily bez obou rodičů. „Ani milióny dolarů v NHL nestojí za to, aby tihle dva byli nešťastní a bez obou rodičů. Slíbil jsem jim, že Montreal je v zámoří můj poslední klub. Teď je čas na návrat domů,“ vzkázal hokejista.

Pokud ale bude Plekanec v Česku a děti v Kanadě, tedy jen s maminkou, znamená to, že snad budou nešťastné? Anebo se Lucie Vondráčková přeci jen vrátí domů do Česka, kde se může opřít o podporu svých věrných fanoušků? To všechno, zdá se, ukáže až čas. Samotný Plekanec totiž nechápe, proč by jeho synové neměli vyrůstat v Česku. ■