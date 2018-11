Vymýšlela si v životopise, aby dostala roli: Neuhádnete, jakou dovedností se Anna Kadeřávková chvástala

Herečka mezi své dovednosti uvedla věci, které vůbec neuměla. Super.cz

To, že si lidé vymýšlí do svého životopisu dovednosti, které ale příliš dobře neovládají, je celkem běžné. Problém nastává v okamžiku, kdy je po nich někdo začne chtít. Což se stalo představitelce princezny z letošní štědrovečerní pohádky Anně Kadeřávkové (21).

Natáčením filmu Kouzelník Žito se jí splnil sen. V pohádce, kterou režíroval Zdeněk Zelenka, si zahrála princeznu, která ráda jezdi na koni, což si herečka užívala. „Nejraději budu vzpomínat na jízdu na koni a na vtipné večery s kolegy po natáčení, třeba když jsme točili na Křivoklátě, tak jsme šli na bowling a to bylo fajn,“ svěřila se Anička s tím, že do sedla se při natáčení vyhoupla poprvé.

„Na koni jsem předtím jezdit neuměla, ač jsem do papírů, které jsem na kamerovkách vyplnila, napsala, že jezdit umím. Hrozně jsem se bála, že to bude stěžejní a budou na tom stavět. Tak jsem se nepřiznala a napsala jsem, že jsem hrozně zkušená a že to zvládnu,“ svěřila se smíchem herečka, která před samotným natáčením zažila krušné chvilky.

„Když mě vybrali a přišlo na to, že bych měla jezdit, tak jsem říkala, že bych potřebovala pár jízd, abych si to oprášila,“ prozradila se smíchem Anička. „Měla jsem asi patnáct jízd a tam jsem se to naučila. Naštěstí se rychle učím tyhle fyzické věci, takže mi to šlo a musím říct, že ke koním jsem nikdy neměla nějaký speciální vztah, ale zamilovala jsem si to strašně. Je to úžasný,“ dodala Kadeřávková, které na její nedostatek nikdo nepřišel.