Pomalu se uzdravuje: Anna Kadeřávková úspěšně bojuje s těžkou nemocí, po několika měsících vysadila antibiotika

Pro léčbu se rozhodla po dotočení letošní štědrovečerní pohádky České televize Kouzelník Žito, kde si zahrála princeznu. „Byla to fyzická zátěž. Poté, co jsem dotočila, jsem nastoupila na kliniku. Během toho natáčení jsem zaťala zuby a jelo se,“ svěřila Kadeřávková, pro kterou byla role princezny velký sen, a tak nabídku neodmítla ani přes zdravotní komplikace.

Anička musela užívat antibiotika, která po první osmitýdenní fázi musela začít brát znovu. Aktuálně je jí velmi dobře. „Pomalu, ale jistě se uzdravuji, jde to k lepšímu a cítím se výborně. Na kliniku do Německa jezdím už opravdu jenom jednou za čas a také krev se posílá na dálku, už dokonce neberu antibiotika a jsem čistě jenom na přírodní bázi,“ pochlubila se Anička, která se po dvou a půl letech vrátila do nekonečného seriálu Ulice.

Přestože si mnoho lidí myslelo, že návrat byl spojený s tím, že se jí začalo konečně zdravotně dařit, Anička vše uvedla na pravou míru. „Smlouvu na natáčení Ulice mám podepsanou od ledna. Že jsem nemocná, jsem se dozvěděla někdy v březnu, takže to do sebe vůbec nezapadá. Natáčení je hodně náročné, točím hodně, moje dějová linka má nyní hodně dní, ale dá se to zvládnout. Když člověk chce, všechno jde,“ prozradila Kadeřávková, která nabídku na návrat dostala dvakrát.

„O návratu jsem přemýšlela, ale bylo to spíš letmo, nic, co bych si přála, protože jsem odešla po vzájemné dohodě. Když mi zazvonil telefon a zeptali se mě, jestli se chci vrátit, tak jsem řekla ne. A když mi zavolali podruhé, tak jsem to probrala s manažerkou a společně jsme došly k tomu, že se tedy na určitý čas vrátím,“ prozradila Anička. ■