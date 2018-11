Korzet, volány a culíky: Po záskoku za těhotnou kolegyni se Nikol Kouklová představila v další roli

Nikol Kouklová Foto: Divadlo Bez zábradlí

„Myslím si, že tato role Nikol sedne, i proto jsme ji společně s manželem oslovili, aby ji přezkoušela. Inscenaci mladá energie jenom prospěje a za sebe mohu říci, že jsem naprosto spokojená,“ chválila principálka divadla Hana Heřmánková svou snachu, manželku Karla Heřmánka ml.

„Jedná se o dost pohybově zrežírovanou inscenaci, kde člověk musí zavírat či otevírat dveře na přesné repliky. Když už nemluvím, tak zůstávám na scéně, takže není kdy zaběhnout do zákulisí a podívat se do taháků. Dalo by se to vlastně shrnout tak, že jsem se učila takovou dvouhodinovou choreografii. Nakonec se to ale zvládlo, všichni mi pomáhali a já jsem za tuto příležitost opravdu strašně vděčná,“ dodala Nikol, která se divákům představí v reprízách 24. listopadu, 22. prosince nebo 9. ledna. ■