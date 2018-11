Starší modelky jsou v módě: Ke své původní profesi se vrátila i Kateřina Kornová (51)

Kateřina Kornová se fotila do kalendáře. Super.cz

Bývala slavnou modelkou, už je to ale nějaký pátek. Kateřina Kornová zůstala ve světě šoubyznysu jako herečka, ale občas se k modelingu vrátí. "Už jsou to desítky let, co jsem dělala fotomodeling," svěřila nám na křtu kalendáře, v němž se objevila.

V kalendáři Nej sestřiček šlo o charitu, výtěžek je určen pro Červený kříž. "Bylo to příjemné focení s fajn s lidmi," vzpomínala na focení Kornová. Pokud by šlo o komerční focení, promýšlela by si to Katka mnohem déle. "U charity je jasná volba, že ano. Ale jinak bych přemýšlela, jestli se na to hodím, zda na to mám věk a taky, kolik mi za to zaplatí," vysvětlila.

Pokud jde o věk, řešit by ho nemusela. Celosvětově trend starších modelek vzrůstá. A nejen padesátnic, jako je Katka, ale objevují se i starší, třeba pětasedmdesátileté. "Viděla jsem to a docela se mi to líbí. Některé ženské jsou šik i v tom vyšším věku. Tak uvidíme, jak to bude u nás," smála se Kornová. ■