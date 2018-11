Troufalejší než kdy dřív: Baculaté modelky nechaly z péřovek koukat zadky

Paloma Elsesser na přehlídce Rihanniny značky prádla Savage x Fenti Profimedia.cz

Fotostory se jmenuje „Křivky vpřed“, takže lepší modelky editoři vybrat nemohli. Graham je momentálně nejznámější plus size modelkou a její mladší, šestadvacetiletá kolegyně jí pomalu dýchá na záda. Znají ji čtenářky Vogue, Elle i i-D. Na Instagramu ji objevila umělecká maskérka Pat McGrath, když hledala tvář pro svou beauty kampaň. To není špatný odrazový můstek, co říkáte? K dosud nejznámějším pracím Elsesser pak patří kampaně na sportovní oblečení Nike a na značku zpěvačky Rihanny Fenty Beauty.

Elsesser pochází z multikulturního prostředí. Matka je Afroameričanka, po otci má švýcarsko-chilské kořeny. Odmalička ji prý rodiče učili mít se ráda. Když padla otázka ze strany redaktorky italské Vogue „Kde se vzalo její sebevědomí“, odpověděla: „Rodiče mě vždy podporovali a chválili mě i za jiné věci než jen vzhled. Říkali mi, že jsem schopná, že jsem chytrá, kreativní. Cítím se důstojně a sebevědomě v tom, kým jsem, nejen kvůli tělu.“

Paloma Elsesser a Ashley Graham ve fotostory magazínu V