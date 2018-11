Další moderátorka v roli modelky: Blondýnka z Primy pózovala pro zdravotnický kalendář, protože je hypochondr

Lenka Špillarová pózovala pro kalendář Nej sestřička

"Nebylo to dlouhodobě plánované, ostatně jde jen o jednu stránku v kalendáři Nej sestřička. A pořadatel soutěže, David Novotný, mě poprosil na soustředění finalistek, kam jsem přijela natáčet reportáž pro Top Star, jestli bych jednu fotku také nenafotila, se zdravotním bratrem. Tak jsem si vzala slušivý outfit s pusinkama, vlezla do kašny a bylo to," vyprávěla nám Lenka. Na kariéru modelky ovšem nepomýšlí. "Takhle na stará kolena? Možná kdybych byla mladší a hubenější," smála se.

K focení se nenechala přemlouvat dlouho také proto, že má sama ke zdravotnictví, doktorům i sestřičkám blízko. "Mám je velmi ráda, protože jsem trošku hypochondr. Každý rok chodím na pravidelné kontroly. Začínám zubařem, pokračuji vyšetřením prsou, gynekologií, jednou ročně chodím u nás ve Znojmě, odkud pocházím, na velkou prohlídku. Pan doktor Tržil nebo jeho žena Mirka mi udělají ultrazvuk břicha, vyšetří mi ledviny a srdce, odeberou krev na všechno. A když mi řeknou, že jsem v pořádku, tak se uklidním. A ještě dvakrát do roka chodím na vyšetření znamének," vypočítala Lenka, že prevenci rozhodně nezanedbává.

"Snažím se onemocněním předcházet, protože jím nerada léky. Musí mi být opravdu zle, abych si vzala tu růžovou pilulku, a když už, tak jen dvoustovku, čtyřstovka by mě asi zabila. Na druhou stranu nejsem takový blázen, abych při chřipce jela jenom na bylinkách. Když mám teplotu, dám si paralen, ale snažím se tomu předcházet," uzavřela. ■