Štítil se uklízet exkrementy i po psovi a kočce, teď padla kosa na kámen: Zpěvák má za sebou první přebalování

Josef Vágner Super.cz

Součástí křtu kalendáře Nej sestřička byla i návštěva dětí na urologickém oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Zpěvák Josef Vágner (28), který byl jedním z hostů, to vnímal o to silněji, že je sám novopečeným tatínkem.

"Trochu jsem se toho bál, ale dětičky vypadaly spokojeně a šťastně aspoň v rámci možností. Jednak měly radost, že jsme rozdali pár dárků, a hlavně je jim asi daleko líp, než když sem přicházely. Ale máte pravdu, že jak už jsem taky v role otce, daleko víc mě to dostává," přiznal zpěvák.

Doma se snaží partnerce Marlene s dcerou Amélií co nejvíc pomáhat, ale jedné věci se dlouho vyhýbal. "Přebalování jsem se bránil, co to šlo. Pak ale partnerka musela někam na pár hodin odejít a zůstali jsme s malou sami," vyprávěl Pepa, který míval problém uklidit exkrementy i po psovi nebo kočce.

"Ta mi dala, musel jsem přebalovat třikrát. A odnesl to i přebalovací pult a moje oblečení. Zvládnul jsme i koupání, a když pak přišla žena domů, mohla být spokojená. Ale předstírat, jaká to byla pohoda, jsem možná neměl, měl jsem se snažit míň, takhle se mi ji nebude bát svěřovat častěji," smál se Pepa. ■