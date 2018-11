Drsný rozchod fotbalisty a sexy modelky: Finalistka České Miss promluvila o tom, jak ji v minulosti strašil testy otcovství

Klára Rychtaříková Super.cz

"Mám dvě krásné děti, to je to, co on mi dal. Snažíme se vycházet, střídat si děti, aby to na ně nemělo vliv. Všechny rozchody jsou těžké, postupem času to vyprchá, nemáme se úplně v lásce, ale kvůli dětem se snažíme jít dál," řekla Super.cz Rychtaříková.

Testy otcovství prý fotbalista nikdy nepožadoval, ač si jeden čas myslel, že měla modelka pletky s hokejistou Hudlerem. "Nechtěl to. Byly to věci, kterými strašil, snažil se mě napadnout. Ale věděl, jak to je. O testy ani nezažádal," dodala kráska na módní show návrháře Jiřího Moravce.

Prozradila, že už dlouho je zase šťastná. "Partnera mám už dva roky. Není ze sportovního odvětví, je to právník," uzavřela. ■