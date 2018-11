Na tohle dlouho nezapomenou! Dojemné setkání slavných sester Plíškových s dvojčaty, kterým je 101 let!

Karolína Plíšková se sestrou Kristýnou a dvojčaty Aloisií a Antonií Foto: Alzheimer Home

Tenisová dvojčata Karolína a Kristýna Plíškovy jsou neustále rozlítané po světě, a tak je velmi náročné obě zastihnout v Čechách. Ale kvůli fotce do kalendáře pro neziskovou organizaci Alzheimer Home našly společný termín, aby se sešly na tenisových kurtech. Lákalo je seznámení s dvojčaty Aloisií a Antonií, kterým je 101 let a obě v již zmíněném centru v pražských Modřanech žijí.

"My jsme se v životě s moc dvojčaty nepotkaly. Asi třikrát. Ale tohle je úplně něco jiného, v životě jsme se nepotkaly s někým, komu je víc jak 100 let, a navíc jsou to jednovaječná dvojčata. Je neuvěřitelné, jak jsou obě dámy vitální a velmi milé. Je to pro nás čest, že jsme dostaly tuhle možnost," prozradila Karolína Plíšková (26).

101letá dvojčata se společně s tenistkami vyfotila do kalendáře, jehož patronkou je herečka Jiřina Bohdalová, které bude také patřit jeden měsíc. V dalších měsících se objeví Michal David, Eva Perkausová a Roman Šebrle, seskupení Partičky, porota show Tvoje tvář má známý hlas, Sabina Laurinová, účastníci StarDance nebo rybář Jakub Vágner. Křest kalendáře za přítomnosti hvězd bude na přelomu listopadu a prosince. ■