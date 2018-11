4 překvapivé věci, které jste o dýchání zaručeně nevěděli

Dýchání je naše přirozenost. Je to dovednost, se kterou se rodíme a neztrácíme ji během celého života. Přestože dýchání ani nevnímáme, občas nám naznačuje, že je něco v nepořádku. Co vás o dýchání možná překvapí?

1. Kašel



Kašel proudí okolo hlasivek rychlostí až 120 m/s – což je síla cyklónu. Trvá-li dlouhodobě, není něco v pořádku a tento stav bychom měli řešit s odborníkem.

2. Rozšíření nosních dírek

Pokud se během dýchání rozšiřují nosní dírky, možná bychom měli zbystřit, protože právě tento jev je jednou ze známek astmatu.

3. Hluboký nádech a prodloužený výdech

Jakmile se začne výdech prodlužovat a nádech je hluboký, znamená to, že naše dýchací cesty během výdechu kolabují. I tento jev je příznakem astmatu.

4. Časté zadýchávání

Při fyzické aktivitě se zadýchá kde kdo. Zadýchávání při běžné chůzi či převlékání už ale poukazuje na plicní chorobu.

Jak jsou na tom vaše plíce? Nechte si je zkontrolovat

Nechte si ve vybraných lékárnách změřit tzv. plicní věk. Díky měření zjistíte, zda vaše plíce stárnou normálním tempem, a dokážete odhalit možné potíže v raném stadiu, což v případě nutnosti zajistí zahájení potřebné léčby včas.

Obr. 2: Měření plicního věku je jednoduché, bezbolestné a trvá asi 10 minut.

FOTO: Alphega lékárna

Průběh vyšetření je snadný. Stačí se maximálně nadechnout a poté po dobu asi šesti vteřin prudce vydechovat do jednorázového náustku, který je připevněn k přístroji Vitalograph. Přístroj okamžitě vyhodnotí, jaký objem vzduchu je pacient schopen vydechnout za jednu vteřinu a za šest vteřin a tato čísla porovná s hodnotami zdravého jedince stejné výšky, stejného věku i pohlaví. Protože je možné, že se pacientovi hned napoprvé nepodaří vydechnout úplně, měření se opakuje třikrát.

Na základě naměřených hodnot je přístroj schopen určit, v jakém stavu jsou vaše plíce, zda v nich nedochází k rozvoji chronické obstrukční plicní nemoci, která může vést až k předčasnému úmrtí, a jaký je jejich věk, který se nemusí shodovat s věkem biologickým.

Pro koho je měření určeno?

Měření je vhodné pro kohokoli staršího 18 let, kdo se zajímá o své zdraví. Zbystřit by ale měli všichni starší 40 let, lidé, kteří přicházejí do styku s jemným prachem, průmyslovými nebo automobilovými zplodinami i ti, kdo bydlí u rušných silnic a v aglomeracích, protože právě oni jsou řazeni do rizikové skupiny.

Nechte si změřit plicní věk a velmi rychle zjistěte, zda jsou vaše plíce zdravé. Měření probíhá pouze v Alphega lékárnách, jejichž seznam naleznete zde. ■