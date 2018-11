Co se s ní stalo? Před dvěma roky bodovala v Miss, teď je z krásné brunetky hora svalů

Natálie Myslíková Foto: archiv N. Myslíkové

"Jsi na to moc vysoká, moc hubená, je to moc těžké, budeš úplně zničená, bude to trvat dlouho, nabereš třeba deset kilo, to nezvládneš..." poslouchala stále Natálie. Ale nedala se. "Stačí si vybrat tu správnou cestu a jít si za tím, to je celé," říká dnes a jako ilustraci ukázala formu, která jí na její první soutěži Grand Prix Ostrava přinesla 4. místo.

Jako modelka sice momentálně nemá šanci, ale s tím do toho Myslíková šla. Takhle se prý cítí mnohem lépe. "Vždy se to dá zase shodit a modeling obnovit," řekla Super.cz před více jak rokem, kdy na sobě začala tvrdě makat.

Natálie prošla za dva roky výraznou proměnou