Návrat do Česka? Během každého návratu do rodné země uvažuje první česká supermodelka o koupi vlastního bydlení

Pavlína Pořízková by chtěla navštěvovat Česko častěji. Michaela Feuereislová

„Pokaždé, když jsem přijedu, tak mám chuť koupit byt v Praze, nebo někde na Moravě. Pak si uvědomím, že tady nikoho neznám, nemám tady kamarády. Co bych tady dělala?” položila řečnickou otázku kráska. „Ano, tu touhu, že bych tady byla zpět, mám. Ne ale navždy a do konce života,” dodala Pavlína.

Rodiče Pavlíny Pořízkové emigrovali do Švédska v roce 1968. Ona byla do devíti let v Česku vychovávaná babičkou a připojila se k rodičům až o sedm let později.

V roce 1983 se Pavlína odstěhovala do Spojených států, kde se už jako Paulina Porizkova, nebo Paulina Porizek, stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue a byla zvolena mezi deset nejkrásnějších žen světa.

Maminka Anna žije s partnerem aktuálně v Americe, tatínek Jiří se vrátil do Česka. ■