Herečka (60), která otevřeně mluví o alkoholu a drogách, se obnažila i fyzicky. Za své tělo se nestydí

Denise Welch Profimedia.cz

Herečka vůbec hovoří otevřeně. O depresích a úzkostech i o alkoholu a drogách, jimiž se snažila své démony utlumit. Od roku 2012 se jí to daří. Nejdřív výrazně zhubla, pak sekla s pitím. Zlepšila se nejen její fyzická kondice, ale i duševní pohoda.

V pořadu Loose Women nedávno promluvila také o potížích s drogami svého staršího syna, hudebníka Matta Healyho (29) z kapely The 1975. „Byla jsem ho navštívit a loni mi řekl, že musel na léčení a potřeboval pomoc se závislostí. Bylo to těžké, ale byla jsem ráda a dojatá, že mi to řekl, byla jsem na něj velmi pyšná,“ uvedla herečka.

„Taky jsem v minulosti měla potíže s drogami. Můj sedmnáctiletý syn (Louis Healy - pozn.) vyrostl v ‚čisté‘ domácnosti, ale stydím se za některé věci, které musel vidět Matt. Neříkám, že jsem se potácela s vodkou v ruce, ale kdybych mohla některé části Mattova dětství změnit, udělala bych to,“ přiznala.