Onemocnění míchy, ochrnutí a náročná léčba: Tereza Pergnerová pomáhala pro tatínka od rodiny přestavět domek

Pergnerová bude pomáhat rodině, kterou zasáhla těžká rána.

Ve svém době bude na Terezu čekat paní Rozina a její dvě dcery Alžběta a Bára. Ty se musely vyrovnat s tím, že se u nich doma ze dne na den vše změnilo. Manžel Roziny a otec holčiček Láďa si náhle začal stěžovat, že ho brní nohy. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval, až jednoho dne ochrnul úplně. „Láďa přišel jeden den s tím, že nemůže na nohy a že ho brní. Najednou si sednul a nemohl vstát nebo stál a spadnul,“ svěřila se slzami v očích Rozina.

Lékaři mu diagnostikovali těžké onemocnění míchy a léčba probíhá stovky kilometrů od místa, kde bydlí jeho rodina. „Já jsem Láďu v nejhorším stavu neviděla, já jsem s ním jenom mluvila po telefonu, a to mi říkal, že tedy leží. To vás nenapadne vůbec nic, to máte strach,“ prozradila paní Rozina, která neměla peníze, aby za manželem takovou dálku jezdila. Tereza jim pomůže předělat jejich domek na bezbariérový, aby se Láďa mohl vrátit domů. ■