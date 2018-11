5 slavných, kteří kvůli požárům přišli o střechu nad hlavou. Z honosných sídel zbyl jenom prach

Tyto celebrity přišly při požárech o své domovy. Profimedia.cz

Masivní požáry sužují Kalifornii a bez milosti ničí vše, co jim přijde do cesty. Stovky tisíc lidí musely být evakuovány do bezpečí, včetně řady celebrit, které mají v dané oblasti svá honosná sídla. Mnozí už o ně ale přišli, mezi nimi jsou i herec Gerard Butler, zpěvačka Miley Cyrus (25) se snoubencem Liamem Hemsworthem, zpěvák Neil Young i Robin Thicke s partnerkou April Love Geary, která čeká jeho druhé dítě, nebo televizní hvězda Camille Grammer. Na to, co zbylo z jejich domů, se můžete podívat v naší galerii.