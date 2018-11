Máte problémy se spánkem? Přinášíme 3 rychlé tipy pro lepší spánek a usínání!

Vynechejte jídlo a pití těsně před usínáním

Najezte se nejpozději 1–2 hodiny před spaním. Nebudete hladoví, a přitom v žaludku už skončí ty nejnamáhavější trávicí procesy. Ovšem i to, co sníte, je důležité. Vyvarujte se těžkým jídlům, jako jsou smažené věci nebo červené maso. Vašemu usínání by nepomohly ani sladkosti plné cukru a tzv. nakopávače: kofeinové a energetické nápoje a zelený nebo černý čaj.