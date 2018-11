Před 16 lety vyhrála Miss s rukou v sádře: Kateřina Průšová hledá svoje nástupkyně mezi malými holčičkami

Kateřina Průšová pořádá soutěž Sluníčko roku Super.cz

Už druhým rokem pořádá Kateřina Průšová (34) svoji talentovou soutěž pro malé holčičky. Jejího Sluníčka roku se mohou účastnit holčičky od šesti do deseti let, které jsou nejen hezké, ale musí prokázat i další schopnosti. Při finále 2. ročníku, na které jsme se přišli s kamerou podívat, předváděly hlavně zpěv a tanec.

Kluci mají v Katčině soutěži smůlu. "Myslíte, že je to diskriminační? No, zamyslím se nad tím. Ale já jsem holka a holčičkám víc rozumím. Navíc s mým kolegou Petrem Svobodou pořádáme i hodně dětských akcí, kde míváme přehlídky dětských modelů, takže s holčičkami máme víc zkušeností a umíme s nimi pracovat," smála se Katka, která ale soutěž bere velmi vážně. Sama ještě rodinu nemá, takže má dost času se děvčátkům věnovat.

Ve finále se sešla dvacítka dívenek, tedy bylo jich tentokrát jen devatenáct, protože jedna onemocněla, a na vítězky samozřejmě nečekají žádné obří ceny jako auta a byty, jako je to na Miss. "Máme tady Lenku Pixovou z Pixa Pro, která je producentkou dětských muzikálů, a ta si vybírá holčičku do svého muzikálu. Loňská holčička nám hraje v Královně Kapesce. Pak se vyhrává herecký kurz a samozřejmě nejšikovnější holčičky používáme na dětské přehlídky," hledá si svoje nástupkyně Průšová.

Modelka ovšem přiznala, že sama by v disciplínách, které děvčátka předvádějí, zřejmě pohořela. "Jestli si to ještě pamatujete, já v roce 2002 na Miss ČR tancovala," vzpomínala. Na to se opravdu zapomenout nedá, protože Katka tehdy měla ve finále zlomenou ruku v sádře, v níž držela při latinskoamerickém tanci tamburínu. "Hrála jsem závodně volejbal, lyžovala jsem a chodila do Sokola, tak co z toho jsem měla předvést," krčila rameny Průšová. ■