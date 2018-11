O podporu nemá nouzi: Miláčkovi divaček StarDance už se hrnou nové kšefty, fanynky Jiřího Dvořáka zastavují i na ulici

Jiří Dvořák po boku Lenky Nory Návorkové tanci propadl. Video: Česká televize

„Diváci nám posílají samé pozitivní zprávy. Dokonce mě zastavují lidi a musím říct, že je to strašně milé, protože mi říkají, jak nám drží palce, jak nám to sluší a jak hezky tančíme. Je to taková příjemná injekce do dalšího týdne,“ svěřil se nám herec, který tančí po boku profesionálky Lenky Nory Návorkové.

Dvojice, stejně jako ostatní, trénuje již několik měsíců. Za ty se toho Dvořák stihnul již mnoho naučit a rozhodně se nově nabytých schopností nebude chtít jen tak vzdát. „Už nám nějaké nabídky přišly a my jsme se s Léňou domlouvali, že bychom v tom mohli pokračovat, protože si myslíme, že je škoda, když to stálo tolik dřiny a úsilí, tak to prostě zahodit a skončit. Takže já se tomu vůbec nebráním,“ prozradil herec, který evidentně s koncem soutěže taneční boty nepověsí na hřebík. ■