Už jako patnáctka chodila odvážně oblečená: Teď je mladé zpěvačce 17 a dráždí fantazii v průsvitném topu

Zpěvačku si již podruhé vybrala modelka Kateřina Průšová (34), aby vystupovala na vyhlášení její soutěže Sluníčko roku, pro dívenky od šesti do deseti let. Adéla nás překvapila, když se na pódiu objevila v průsvitném topu, pod nímž sice měla podprsenku, ale přesto musela podráždit fantazii přítomných tatínků. "Zase tak odvážné mi to nepřijde, když jsem se podívala kolem sebe. Sice mám odhalenější vršek, ale není nic vidět," bránila se Adéla.

Sama zpěvačka žádnou talentovou soutěží neprošla, ale děvčátkům držela palce. "Asi bych měla velkou trému, kdybych měla v jejich věku takhle soutěžit," mínila čerstvě sedmnáctiletá Adéla, která sama začínala před pár lety v muzikálech v Brně.

"Přišla jsem na první konkurz a hned to vyšlo. Ale pak jsem zjistila, že muzikály mě úplně nenaplňují, vydala jsem první singl, který se naštěstí chytil a jsem za to moc ráda," dodala Adéla, která byla loni v Českém slavíku na pátém místě v kategorii Hvězda internetu a právě připravuje videoklip ke svému novému singlu. ■