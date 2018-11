Co by na to asi řekli doma v Ostravě? Misska, která randí s hvězdou Tváře, v Praze přišla o svůj typický přízvuk

Nerozumí svým kamarádům. Foto: Douglas (3x)

S novým prostředím se Česká Miss Earth 2016 velmi rychle sžila a prakticky okamžitě po stěhování se zbavila ostravského přízvuku. „Tím, že v Praze bydlím víc jak čtvrt roku, už jsem aklimatizovaná. Když přijedu do Ostravy, tak už nemám vůbec ostravský přízvuk,” nechala se slyšet modelka. „Někdy mám problém, že nerozumím svým kamarádům, když mluví moc rychle,” krčí rameny Kristýna.

„Jsem na přízvuk velmi chytlavá. V minulosti, když jsem dojížděla, tak se mi dařilo přepínat. Teď jsem byla týden u rodičů a už se mi nepodařilo nastavit ostravský přízvuk. Naši si ze mě dělají legraci, že už mám dlouhý zobák,” říká Kubíčková, se kterou jsem si paradoxně nepovídali v Praze ani v Ostravě, ale během otevření luxusní parfumérie v Brně.

Zde se mezi dalšími známými tvářemi objevila modelka bez svého partnera. Neznamená to, že by ve dvojici bylo něco v nepořádku, Vojta se jen chystal na další řadu soutěže Tvoje tvář má známý hlas. „Právě jsme spolu oslavili pět měsíců. Využíváme každou příležitost k tomu, abychom to oslavili. Nevynechali jsme ani sto dní. Vojtík to pojal jako sport a přeje mi hned po půlnoci. Je to milé,” usmívá se Kristýna. ■