Jiří Pomeje je psychicky na dně a trpí bolestmi: Kamarád i otec ho chtějí poslat na léčení!

Jiří Pomeje je na tom prý hodně špatně. Michaela Feuereislová

Kamarád a mecenáš Jiřího Pomeje Pavel Pásek tak společně s jeho otcem chtějí, aby se Jiří léčil v psychiatrické léčebně. „S Jirkovým tátou dnes neděláme nic jiného, než že hledáme patřičné zdravotnické zařízení, kam bychom ho okamžitě umístili. Přestává to být legrace. Jeho stav je naprosto za hranou,“ řekl eXtra.cz producent Pavel Pásek, jenž Jirkovi po rozhodu s manželkou zařídil bydlení.

Pomeje je prý na tom opravdu hodně zle. „Hned bych ho chytl a odvezl do odmašťovny, ale musíme ještě řešit tu jeho nohu, co ho chytla. Je otázka, jestli ho fakt tolik bolí, nebo mu víc chutnají ty prášky, co na to bere. K tomu ještě ten alkohol. Je to strašný,“ dodal Pásek, jenž bije na poplach stejně jako tatínek Jiřího Pomeje.

„Jsem celý život silnej chlap, teď se mi chce ale ze syna doopravdy brečet,“ řekl Blesku Jiří Pomeje st., který za synem přijel až z Českých Budějovic a s pomocí jeho kamaráda Páska řeší, co bude dál. A nevědí, kam dřív skočit.

Nezbývá, než doufat, že se Pomeje nakonec zmátoří a svůj špatný psychický stav začne radikálně řešit. Jinak by mohl dopadnout opravdu hodně špatně. ■