Tenhle fešák vyhrál před 7 lety Muže roku: Dozrál a boduje v zahraničních reklamách

Martin Gardavský Super.cz

"Stále se věnuji modelingu, točím reklamy, hodně fotím mimo Čechy, to hlavně poslední dva roky. Žádají si modely mého věku," řekl Super.cz.

"Když jsem vyhrál Muže roku, byl jsem hodně mladý. Posouvá se to tímto směrem. Přibývající léta pomáhají, je to o vizáži. Když je model hodně mladý, tolik práce nemá. Alespoň u mě to tak bylo," dodal na akci, kam přijel doslova na bílém koni. "Nebál jsem se toho, už jsem na koni natáčel, takže mám za sebou kurzy ježdění," dodal. ■