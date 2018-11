Tady hokejistům ani fotbalistům pšenka nepokvete! Bučková po rozchodu s Vágnerem je připravená na lásku, ale sportovní těžko!

Eliška Bučková Super.cz

Modelka Eliška Bučková (29) je po rozchodu s rybářem Jakubem Vágnerem (36) připravená na novou lásku. A i když se kolem krásek z Miss točí často hokejisté či fotbalisti, u Elišky moc šanci nemají. Je jednou z mála Miss, která se sportovcem doposud nerandila. "A myslím, že to tak i zůstane," směje se. "Já nic proti sportovním klukům nemám, ale já jsem z úplně nesportovní rodiny. Pro mě je hokej nebo fotbal španělská vesnice. Není to odvětví, kterému bych rozuměla," upřesnila Eliška.

Zatím na rande nevyráží. "Já na to nemám čas. Jsem pořád na mole, před objektivem, na schůzkách, v divadle. A všichni mají metr padesát," usmívá se. "Mám takovou představu, holčičí, možná naivní. Že se s tím pravým srazím, bude to náhoda a já poznám, že to je on. A pořád nic," upřesnila.

Novému vztahu se ale nebrání. "Jsem otevřená různým věcem. Novým pracovním příležitostem, i těm soukromým," dodala na přehlídce návrháře Jiřího Moravce v Teplicích. ■