Kateřina Průšová maká na svém těle: Může si dovolit ukázat i zadek v tangách!

Kateřina Průšová Super.cz

"Byla jsem na fittingu. A Helenka, pro kterou předvádím, mi dala tanga. Jsem jí jen řekla, že mi tohle nemůže udělat. A ona na to: "Kdy jindy než teď," řekla Super.cz s úsměvem Kateřina, která se pyšní pořádně vypracovaným pozadím.

"Makám, dřu. Není to jen kvůli přehlídce. Sport je pro mě důležitý, mám ho ráda, neumím si bez něj život představit," vysvětlila na módní show návrháře Jiřího Moravce v Teplicích. "Jsem inventář, předvádím pro Jirku snad sedmnáct let. Pokřtili jsme tady jeho nový salón, večerní šaty předvádím moc ráda. Byla to dnes radost," dodala Průšová, o kterou je stále velký zájem. "Modelka v důchodu ještě nebudu, to rozhodně ne," uzavřela. ■