Postavu má dokonalou, ale na mole ji už neuvidíte! Sexy Klára Medková už své vymakané tělo ukazovat nechce

Klára Medková (34) už modeling pověsila na hřebík. Věnuje se svým dvěma synům a jak sama říká, práce s nimi je nad hlavu. I když plánovala s manželem Radkem Kováčem třetí dítě, zatím to na pořadu dne prý není.

"Věnuju se klukům, je tolik starostí, že na třetí dítě není pomyšlení. Teď je to zavrhnuto. Teoreticky mám pořád čas, ještě to neuzavírám," vysvětluje. Co ale zavřela jsou dveře modelingu. Postavu má stále dokonalou, přesto jí přehlídky a focení už nelákají.

"Když mám volné dopoledne, cvičím, chodím na různé procedury. K modelingu se vracet ale nechci. Prestižní práci bych vzala, jinak ne. Kdyby zavolali z Victoria´s Secret, tak bych do toho šla. Když zavolají z Prahy, zůstávám doma," dodala s úsměvem na charitativní akci pro nadaci Vlaďka dětem. ■