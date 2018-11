Tvrdí, že skoro necvičí, ale podívejte se na ni! Slavná modelka opět provokuje dokonalým zadečkem

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Emily Ratajkowski (27) se aktuálně nachází v Austrálii, kam jela na předávání cen Men Of The Year. To jí ovšem nebrání ve sdílení polonahých fotek. Tentokrát na 20 miliónů sledujících na Instagramu vystrčila polonahý zadeček v bikinách. Není to tedy poprvé a zajisté ani naposledy, co se Emily pochlubila svými přednostmi.

Do Austrálie dorazila rovnou z Las Vegas, kde převzala na udílení REVOLVE Awards cenu Woman Of The Year. Pokud Emily náhodou nefotí nebo nenatáčí nějaký film, pracuje jako politická aktivistka. Zapřísáhlá feministka se často angažuje v kampaních podporujících práva žen, ale také například v kampaních #MeToo nebo #BlackLivesMatter.

Ratajkowski se překvapivě nedávno v New York Times svěřila, že téměř vůbec necvičí a za svou vražedně krásnou postavu vděčí procházkám a zdravé stravě. „Nemám žádného trenéra a moc nechodím do fitness center. Chodím na dlouhé procházky s kamarádkami, ale nejsem žádný fitness nadšenec. Jím vyváženou stravu a hodně masa. Všechno je to o rovnováze, jde o to dodat tělu energii, ale zároveň ho udržet zdravé,“ doplnila Emily. ■