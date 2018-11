Miluju ho, trpaslíčka: Šťastná maminka Monika Absolonová se pochlubila další fotkou rozkošného syna

Malý Matouš se má jako v bavlnce. Foto: Instagram M. Absolonové

„Původně jsem chtěla vyfotit Matoušovu nožičku, protože je to teď módní. Ale zjistila jsem, že mi to přijde daleko intimnější než třeba tahle fotka (kryje se takhle sám), protože podle nosa poznáš kosa a podle nohy taky. A Matouš má nohu, to byste koukali,“ vtipkovala zpěvačka s humorem sobě vlastním.

„Nechci odhánět nápadnice vidlema. Miluju ho, trpaslíčka,“ dodala Monika a poděkovala všem za milá přání. „Moc vám všem děkujeme za krásná přání. Myslím, že pokud by měla Matouškovi (pořád mu říkám Táďo) do života připlout aspoň třetina pozitivní energie, kterou jste mu poslali, tak bude na světě opravdu hodně dlouho, a navíc zdravý a šťastný. To si pro něj přeju ze všeho nejvíc,“ napsala Monika.

A jak přijal sourozence mladší bráška Tadeáš? „Táďa to, že má bráchu, prožívá asi takhle: Moje mamka se ptala po první návštěvě, tak co brácha, co dělal? A Táďa: Matouš? Dobrý, kadil a řval,“ popsala zpěvačka vtipnou sourozeneckou reakci. ■