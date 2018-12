První trable v ráji? Matyáš Hložek si postěžoval na svoji krátkovlasou modelku

Matyáš Hložek nedostal od své přítelkyně lístek na přehlídku. Super.cz

Ale jeho přítelkyně na něj zapomněla s lístkem. Musel si vstupenku shánět sám. "Ostatně jako na všechny její přehlídky. Vždycky jí říkám, jestli mi sežene lístek, a takhle to dopadá," postěžoval si Super.cz.

Sám pro ni na svoje přehlídky vždycky lístek má. "To přece není problém," krčil rameny. Byla tedy doma nějaká scéna? "Ne, to ne, dělám si z toho legraci," snaží se to Matyáš přejít, i když mu to evidentně vadí.

Uvidíme, jestli to svojí holce neoplatí tím, že ji nepozve na svoji první divadelní premiéru. Jak už jsme informovali, Matyáš má i hudební ambice. Zpěv se učí u Lindy Finkové, která pomáhá i účinkujícím show Tvoje tvář má známý hlas. A má za sebou svůj první divadelní konkurz, kde postoupil do druhého kola. ■