Vrátí se Vondráčková do Česka? Zpěvačka chce rozvod v Kanadě, ale Pleky míří domů za Šafářovou

Vrátí se Lucie Vondráčková do Česka? Foto: Super.cz/Právo

O víkendu se stala vítězkou Fed Cupu a zároveň oznámila, že po Australian Open končí kariéru. Tenistka Lucie Šafářová (31) by si prý ráda otevřela kavárnu. Víc času bude mít i na svého přítele Tomáše Plekance (36).

Ten shodou okolností téměř ve stejný čas oznámil, že skončil v NHL a vrací se z Montrealu do Česka, kde o něj ihned projevily zájem týmy z naší extraligy a 1. ligy. Nejblíže má prý k nabídce z domovského Kladna. Lucie Vondráčková (38) přitom v Kanadě zapsala syny Adama a Matyáše do škol a trvala na rozvodu v Kanadě.

Tam měl Plekanec původně odehrát celou sezonu, ale svým rozhodnutím udělal Lucii čáru přes rozpočet. Zpěvačka totiž do Kanady odletěla prý i proto, aby synové měli k tatínkovi co nejblíž. Navíc už v zemi javorových listů chodí do škol a školek.

Takto za nimi ale bude tatínek muset cestovat, nebo Vondráčková zavelí k odjezdu zpátky do Česka. To by se ale zkomplikoval původně zamýšlený kanadský rozvod. Jak se k celé věci zpěvačka postaví, ukážou už nejbližší dny. ■