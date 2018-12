Rady ze StarDance si bere k srdci: Daniela Šinkorová se přestala líčit jako chodská truhla

Daniela Šinkorová v líčení podstatně ubrala. Super.cz

Na veletrhu nakupovala hlavně na představení do divadla, kde se o svůj make-up stará sama. "Nakoupila jsem i různé vychytávky jako příčesky, také na představení," upřesnila. Do divadla se líčí dál hodně. Spotřebuje balení make-upu, které jiné ženě vydrží i rok, za měsíc a půl. "Nemám kosmetickou taštičku, ale spíš kufr a kolegové mi ho musí pomáhat nosit, když jedeme na zájezdy," přiznala.

"Co se týká civilního líčení, vzala jsem si příklad z maskérek na StarDance a usoudila, že na rčení, že méně je někdy více, něco je. Holky to fakt umějí, zpětně bych jim chtěla ještě jednou poděkovat. Bylo mi v tom dobře a byl to zase posun v tom mém líčení a náhledu na mne. Do civilu opravdu stačí míň," dodala Daniela. ■