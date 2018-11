Nejlépe se cítí v teplákách: David Svoboda s Veronikou Lálovou mají ve StarDance už i týmové tričko

David Svoboda je nejraději v teplákách. Super.cz

"Nemusím to nosit, ale nosím to rád. Pro Duklu trénuju, občas ještě závodím, a vyšli mi vstříc i s časem, když jsou v pátek kamerové zkoušky, tolerují mi to. Jsem s Duklou spjatý už tolik let, že to nedokážu spočítat. Nikdo mi to nenařídil, ale já to takhle sám chtěl," řekl nám David.

Během posledního tanečního kola dokonce trička s číslem jejich páru a jmény pro Davida i jeho taneční partnerku Veroniku Lálovou (27), která dovedla do minulý ročník do finále Zdeňka Piškulu (20), přistála i na parketu místo plyšáků. "Jsou to už naše týmové barvy," dodal Svoboda.

Ten už se těší na další kolo. "Máme takový nápad na překvapení, ale je na to strašně málo času. Už došly tance, které jsem měl nacvičené z léta, a teď už je na to jen týden, tak uvidíme, jak si to zapamatuju," je si trochu nejistý bývalý olympionik.

Vrátili jsme se ještě k tanci, který předváděli s Veronikou v aktuálním kole, tančili na píseň z filmu Černá kočka, bílý kocour od Emira Kusturici. "Přiznám se, že Srbskem, které jsme vyfasovali, jsem jenom projížděl, vím, že je tam krásná příroda, a znám jejich nejslavnějšího sportovce, tenistu Novaka Djokoviče, o dost víc než Emira Kusturicu," přiznal. ■